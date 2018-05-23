ФАС предложила Минфину ввести гибкую шкалу акцизов на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила Минфину ввести гибкую шкалу акцизов на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В мае 2018 года... направлены в Минфин России письма с предложениями снизить акцизы на бензин и дизельное топливо и ввести гибкую шкалу акциза», — заявили в ФАС.

Реклама

Как стало известно, в мае текущего года в ФАС прошли индивидуальные совещания с нефтяными компаниями о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, включая вопросы биржевой торговли.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно произойти не позднее 1 июля текущего года.