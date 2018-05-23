Правительство поручило Минфину подготовить проект о снижении акцизов на бензин

Правительство поручило Минфину подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минфину России совместно с Минэнерго России и ФАС России до 28 мая 2018 года внести в правительство … проекты соответствующих федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в размерах, ранее согласованных в правительстве», — заявили в правительстве.

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Также стало известно, что Минфин должен представить в правительство поправки в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков сообщил, что правительство готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо.