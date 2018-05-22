В Крыму ответили на слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост, передает RT.

«Украинских политиков сегодня очень раздражает тот факт, что Крымский мост открыт, открыт раньше срока и является примером уникального сооружения не только в России, но и во всем мире... Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне», — сказал Ганжара.

Реклама

По его словам, любая попытка будет пресекаться самым жестким образом. Депутат считает, что в связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления.

«Чем больше будет развиваться Крым, чем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду», — эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику», — отметил Ганжара.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.