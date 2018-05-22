В Псковской области автобус с детьми съехал в кювет

Источник в экстренных службах Псковской области сообщил, что в регионе произошло ДТП, в котором пострадали шесть детей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об экскурсионном автобусе, который следовал по трассе Р-23 по маршруту Санкт-Петербург — Псков. Авария произошла около населенного пункта Цапелька.

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«…съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 26 детей», — рассказал источник.

Он добавил, что в настоящее время к месту происшествия направили резервный автобус. Кроме того, там находятся медики.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за выехавшего на встречную полосу сотрудника ГИБДД в Крыму.