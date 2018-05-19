Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за ливня

Информационный центр транспортного комплекса Москвы попросил водителей отказаться от личных автомобилей из-за плохой погоды, передает РИА «Новости».

«Просим водителей отказаться от личных автомобилей. Вместо них рекомендуем пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом. Московский метрополитен и Мосгортранс работают без серьезных осложнений и готовы принять пассажиров, оказавшихся в городе под дождем», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба ведомства просит водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и избегать опасных маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, что в субботу, 19 мая, в Москве ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.