Пранкеры поговорили с призвавшим бомбить Крымский мост журналистом

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина поговорили с журналистом Томом Роганом, призвавшим нанести ракетные удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Кузнецова.

«Мы позвонили журналисту Томасу Рогану, который недавно заявил о том, что Крымский мост Украина должна разбомбить. Мы решили позвонить этому персонажу, чтобы узнать, в своем ли он уме, от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина… Мы общались на английском языке всего 14 минут, выражали ему благодарность, говорили, что Украина поддерживает», — сказал Кузнецов.

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Он отметил, что Роган включил громкую связь на телефоне, видимо, пожелав похвастаться перед коллегами разговором с министром.

«Роган хотел встретиться лично с министром Климкиным и сказал, что очень бы хотел выпить с ним пива. Мы традиционно обещали ему особую награду президента [Украины Петра] Порошенко», — добавил пранкер.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против редактора журнала Washington Examiner, где была опубликована статья Рогана.