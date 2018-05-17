В Башкирии столкнулись экскаватор-погрузчик и легковушка, есть погибшие

В Башкирии в результате столкновения легковой машины и строительной спецмашины погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ДТП произошло примерно в 17.00 (15.00 мск) в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург.

По данным МВД, речь идет о двух транспортных средствах — автомобиле Lada Largus и экскаваторе-погрузчике. Все погибшие находились в легковом автомобиле, водитель которого использовал машину как такси.

«На месте организовано реверсивное движение, дорожные службы ликвидируют последствия ДТП», — говорится в заявлении Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Ранее на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек.