Москвичам сообщили об ограничении движения транспорта из-за велопарада

В Москве в связи с проведением велопарада 20 мая перекроют движение по Садовому кольцу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Как отмечается, на Садовом кольце будут действовать ограничения по движению транспорта с 8.30. Кроме того, на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой машины не смогут проехать с 0.00 до 18.00. Также с 13.00 будут действовать ограничения на улице Каланчевская.

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«20 мая 2018 г. в поддержку развития велоинфраструктуры в Москве пройдут любительская велогонка «Садовое кольцо» и Московский велопарад», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что с момента открытия моста через Керченский пролив 16 мая по нему проехало более 20 тыс. транспортных средств.