Яровая обвинила Washington Examiner в подстрекательстве к терроризму

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала призыв американского еженедельника Washington Examiner бомбить Крымский мост, назвав подобные публикации подстрекательством к международному терроризму, передает РИА «Новости».

«Согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, в которой речь идет конкретно о защите объектов инфраструктуры, это подстрекательство к совершению международного террористического акта, являющееся одной из форм соучастия», — сказала Яровая.

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Она также назвала переход издания к подобного рода призывам «летальной стадией свободы по-американски».

«Самое цивилизованное решение для властей США - это привлечь к ответственности тех, кто совершает преступление террористической направленности. Если нет, то это государственная политика террористической направленности», — отметила она.

В таком случае, подчеркнула Яровая, международное сообщество должно дать правовую и политическую оценку этому заявлению и реакции на него.