Захарова назвала реакцию Украины на открытие Крымского моста актом отчаяния
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Украины на открытие Крымского моста является актом отчаяния, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о реакции украинской стороны по поводу открытия Крымского моста, дипломат отметила, что «это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные».
«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — отметила Захарова.
Она добавила, что украинские заявления отличались противоречивостью.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оба конца Крымского моста ведут в никуда.