В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автомобилям

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который открыл из пневматического ружья стрельбу по автомобилям в Мытищах, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области.

«На ул. Летная, в районе д. 16 мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилям. Принятыми мерами сотрудниками полиции он был задержан», — рассказали представители ГУ МВД по Подмосковью.

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Сообщается также, что в результате произошедшего никто не пострадал. В полиции приступили к началу проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в человека на юго-западе Москвы.