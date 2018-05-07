Назван срок начала открытой продажи машин проекта «Кортеж»

__is_photorep_included11742433: 1

Автомобили проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в «Газету.Ru».

«Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Реклама

Представленное семейство автомобилей класса люкс будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона — 2018.

Ранее президент России Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле проекта «Кортеж» в сопровождении полицейских на мотоциклах совершил короткую поездку к месту инаугурации в Большом Кремлевском дворце, где по красной дорожке взошел на трибуну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации.