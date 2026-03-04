В Екатеринбурге женщина пришла в суд с тайным клинком в трости

Жительница Екатеринбурга попыталась пройти в суд с клинком, спрятанным в трости. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области.

По данным ведомства, женщина пришла в здание Железнодорожного районного суда Екатеринбурга на заседание по административному делу в отношении нее по статье 17.4 КоАП РФ, которая касается непринятия мер по частному определению или постановлению суда.

Судебные приставы предупредили посетительницу о запрете на пронос запрещенных предметов. Однако при прохождении через стационарный металлодетектор устройство подало звуковой и световой сигнал.

Во время досмотра сотрудники нашли нож длиной 30 см, спрятанный внутри трости. Запрещенный предмет у женщины забрали.

В России неоднократно фиксировались случаи попыток пронести запрещенные предметы в суды. Например, в феврале бабушка подростка, напавшего на общежитие в Уфе, пришла в суд с перцовым баллончиком. На женщину составили административный протокол.

Ранее россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье.