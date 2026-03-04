ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы наемников и группы 140-го центра спецназа

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Сумы иностранных наемников и группы 140-го центра спецназа для повышения мотивации новобранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских штурмовиков в Шосткинском районе Сумской области.

«Враг перебросил несколько групп из 140 центра ССО (сил специальных операций. — «Газета.Ru») и иностранных наемников в район села Коренек, где они должны «повысить мотивацию» мобилизованных солдат 101 отдельной бригады теробороны», — добавил он.

Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал в интервью РИА Новости, что ВСУ отказываются эвакуировать ликвидированных и раненых бойцов, в том числе иностранных наемников, в Сумской области.

По его словам, большая часть раненных украинских военнослужащих в приграничном регионе остаются на позициях или на поле боя и потихоньку лишаются жизней.

Генерал уточнил, что операторы беспилотников Вооруженных сил России в плановом порядке уничтожают всю технику ВСУ у линии фронта в Сумской области, которая граничит с российской Курской областью.

Ранее Алаудинов заявил, что большинство иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми из Сумской области.