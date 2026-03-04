Посольство США в ОАЭ дало рекомендации соотечественникам на фоне ударов Ирана

Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало находящихся в стране граждан оставаться в помещениях и запастись едой, водой и лекарствами. Об этом сообщается на сайте американского диппредставительства.

В посольстве рекомендовали соотечественникам не подходить близко к окнам. Дипломаты добавили, что готовы помочь американцам покинуть территорию ОАЭ самолетом или другим способом через Оман и Саудовскую Аравию.

Накануне сообщалось, что в Дубае загорелось американское консульство после предполагаемого удара иранского беспилотника.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.