В Москве запустили пилотный проект по сбору ненужной одежды

РЭО: в Москве появились емкости для сбора старой одежды и текстиля

В Западном округе Москвы установили 689 специализированных емкостей для сбора ненужного текстиля, в числе которого одежда, постельные принадлежности и другие изделия из тканей. Об этом сообщает РИАМО.

Реализация программы, стартовавшей в конце 2025 года, занимается компания «Лидертекс» при содействии столичного правительства, префектуры ЗАО и Российского экологического оператора. Новые сетки для текстиля установили рядом с площадками для сбора бытового мусора.

Контейнеры появились в ряде районов, в числе которых Кунцево, Фили-Давыдково, Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Крылатское, Дорогомилово и Филевский парк.

Все баки оснащены ультразвуковыми датчиками, контролирующие степень наполнения емкости, которая может вместить в себя съемный мешок объемом 1,1 кубического метра. Плановый вывоз сданного текстиля осуществляется каждую неделю, но при поступлении сигнала о переполнении опустошение будет организовано вне графика.

«В период действия пилотного проекта с 18 ноября 2025 по 28 февраля 2026 в столице собрали 170 тонн отходов текстиля. В ноябре — 18 тонн, в декабре — 35 тонн, в январе — 72 тонн, а в феврале — 45 тонн. Из собранного вторсырья выпущена 51 тонна ветоши, а также выпущено более 4,25 миллионов рабочих перчаток», — подчеркнул замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

«Лидертекс» при поддержке Минпромторга также занимается развитием проекта «Эко-кластер «Зеленая нить»» в Кинешме Ивановской области. Его основной целью является развитие экономики замкнутого цикла и минимизация объемов текстильных отходов, оказывающихся на свалках. Из собранного с помощью контейнеров текстиля компания делает регенерированную пряжу, из которой производят рабочие рукавицы и перчатки.

Ранее россиянам дали советы, как продлить жизнь полотенцам, шторам и постельному белью.