Россиян предупредили о росте долгов по зарплате в 2026 году

Финансист Селезнев предрек рост долгов россиянам по зарплате в 2026 году
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Долги россиянам по зарплате продолжат расти в 2026 году. Однако речь не идет о системном характере проблемы, сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Задолженность по зарплате в России в январе выросла в пять раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным Росстата, работники недополучили 1,856 млрд рублей. Наибольшая доля просрочки пришлась на строительство — 42%. Далее идут обрабатывающие производства (31,1%) и добыча полезных ископаемых (11%).

«Можно говорить о серьезном кризисе в ряде отраслей (строительство, добыча угля, обрабатывающая гражданская промышленность), но пока они не носят системного характера. Это, конечно, прямое следствие высокой ключевой ставки, которая удорожает кредитование, в том числе для пополнения оборотных средств, из которых платятся зарплаты. На бумаге деньги могут быть, а по факту дебиторские долги (неплатежи) со стороны других предприятий копятся и мешают оперативно закрывать дыры в денежном потоке», — отметил Селезнев.

По его словам, более 90% долгов по зарплатам сформировались в последние два года, поэтому, «безусловно, и в этом году суммы будут расти, но, скорее всего, не такими высокими темпами, как это было в прошлом году». Селезнев уточнил, что такая динамика будет фиксироваться, если ключевая ставка ЦБ, как и планируется, продолжит снижаться в более привычный диапазон 12-13%.

По мнению Селезнева, власти могли бы давать адресные субсидии или реструктуризацию долгов компаниям под гарантии государства при условии немедленных выплат долгов по зарплате.

«Но, скорее всего, власти будут действовать в более привычном русле — усиление прокурорских проверок, рост числа штрафов за задержку. Местами это сработает, местами приведет к еще большим проблемам: росту долгов предприятий, простою, закрытию линий, сокращению рабочих часов или даже бегству собственников из страны», — считает эксперт.

По его словам, россиянам нужно фиксировать все задержки зарплаты письменно: получать из бухгалтерии справку о невыплате, направлять запросы руководству, сохранять письма с ответами, жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, собирать пакет документов для подачи в суд. Одновременно с этим, конечно, необходимо искать новое место работы, потому что задержки зарплаты это явный сигнал, что спокойно работать на этом месте больше не получится, заключил Селезнев.

Ранее россиянам посоветовали не увольняться из-за ситуации на рынке труда.

 
