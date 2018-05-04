В Бурятии жители перекрыли федеральную трассу после смертельного ДТП с ребенком

В Бурятии местные жители после смертельного ДТП, в котором погиб ребенок, перекрыли федеральную трассу и устроили стихийный митинг. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Несанкционированный митинг поздно вечером 3 мая устроили жители села Сотниково Иволгинского района, после того, как 2 мая на пешеходном переходе под колесами грузовика здесь погиб семилетний мальчик.

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Собравшиеся перекрыли федеральную трассу в том месте, где произошла трагедия. Они потребовали немедленной встречи с главой села и района. Также жители заявили, что перед школой должен быть установлен «лежачий полицейский» или построен надземный или подземный переход.

На месте акции образовалась крупная пробка - люди не хотели расходиться, несмотря на все усилия местной полиции. В итоге глава района Виктор Очиров пообещал обсудить ситуации с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.