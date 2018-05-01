При столкновении автобуса и внедорожника в Южной Корее погибли восемь человек

В результате ДТП в Южной Корее погибли восемь человек и пострадали еще 11. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, инцидент произошел в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо, где автобус с возвращавшимися после уборки урожая пожилыми людьми столкнулся с внедорожником. После этого автобус протаранил придорожное ограждение и перевернулся, упав с дороги. Фонари и деревья усугубили последствия столкновения.

Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли, не менее десяти получили ранения из-за крушения автомобиля в овраг в северном индийском штате Химачал-Прадеш.