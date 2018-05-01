В Новгородской области на трассе М-10 «Москва - Санкт-Петербург» произошла крупная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает «Пятый канал». Из-за происшествия движение по трассе в обе стороны практически остановилось.

Авария произошла 1 мая, около 12:30 в районе деревни Трегубово. По предварительным данным областной ГИБДД, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Kuga и Range Rover. В ДТП погибли мальчик 3-4 лет и мужчина, еще двое человек получили тяжелые травмы. Их доставили в Чудовскую центральную районную больницу. Водители Range Rover и фуры живы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Из-за происшествия в районе аварии образовалась гигантская пробка в обе стороны, движение по трассе фактически парализовано.