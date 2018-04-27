В Госдуме ответили на предложение депутата Рады передать Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады Рефата Чубарова передать Крымский мост Киеву. Об этом сообщает RT.

В частности, Чубаров предложил передать мост в качестве «контрибуции».

«Контрибуцию платят побежденные страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю», — отметил Бальбек.

Он добавил, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.