В Индии при столкновении школьного автобуса и поезда погибли 13 человек

В Индии 13 учащихся погибли при столкновении школьного автобуса и поезда на железнодорожном переезде. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечается, инцидент произошел утром. Водитель, как и 13 школьников, погиб на месте. По неподтвержденным данным, он слушал музыку. В результате ДТП еще восемь человек пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее по меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли после того как школьный автобус упал в ущелье в горном районе Индии.