Из-за падения кровли на дорогу перекрыли движение на внешней стороне Садового кольца

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В Москве около дома 7 по Смоленскому бульвару полностью перекрыли движение транспорта на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли. Об этом сообщается в твиттере Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе», — говорится в посте.

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Позднее в ЦОДД рассказали, что поврежденные автомобили переместили в правую полосу, а движение на этом участке дороги было возобновлено.

«Спецтехника производит уборку проезжей части», — уточнили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на московских дорогах возникнут пробки в связи с выездом жителей города за город на дачи.