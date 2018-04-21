Из-за падения кровли на дорогу перекрыли движение на внешней стороне Садового кольца
В Москве около дома 7 по Смоленскому бульвару полностью перекрыли движение транспорта на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли. Об этом сообщается в твиттере Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе», — говорится в посте.
Позднее в ЦОДД рассказали, что поврежденные автомобили переместили в правую полосу, а движение на этом участке дороги было возобновлено.
«Спецтехника производит уборку проезжей части», — уточнили в ЦОДД.
Ранее сообщалось, что на московских дорогах возникнут пробки в связи с выездом жителей города за город на дачи.
Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.