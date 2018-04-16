Протестующие перекрыли движение в центре Еревана

Участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер--министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Еревана, передают «Новости Армении».

В связи с этим, полиция выпустила заявление, в котором указала на то, что подобные действия нарушают закона Армении «О свободе собраний».

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«Часть этих действий, помимо того, что нанесет существенный ущерб свободе передвижения граждан, другим смежным правам, естественной работе организаций, в отдельных случаях может быть реальной угрозой жизни и здоровью граждан. Призываем организаторов собрания и некоторых его участников воздержаться от нарушающих правопорядок действий, не ставить под угрозу права и свободы сограждан, законные интересы организаций», - говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване ворвались в здание радиостанции.

Протесты в Ереване начались вечером 13 апреля, когда лидер партии «Гражданский договор», депутат парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян начал круглосуточную акцию протеста против возможного премьерства Саргсяна.