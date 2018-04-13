СК проверяет обстоятельства ДТП с семью погибшими под Вологдой

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о начале доследственной проверке по факту столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Вологодской области, в результате которого погибли семь человек, передает РИА «Новости».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13 апреля 2018 года пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Вологда-Новая Ладога» в Череповецком районе», — сказала Петренко.

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По ее словам, на месте происшествия следователи выясняют обстоятельства произошедшего, число погибших и пострадавших уточняется, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом.