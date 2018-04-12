В Подмосковье после ДТП перевернулся автобус с детьми

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В Подмосковье опрокинулся в кювет автобус с детьми. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слушателя.

Авария с участием автобуса произошла на трассе А-107.

«Ехал по «бетонке» со стороны Ярославки. Там автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет, пожарные. Это «бетонка» в районе Красноармейска. Автобус в кювете и там детей вытаскивают. Похоже, столкновение с машиной. Там на другой стороне «девятка» была. Возможно лобовое, потому что она всмятку. Машин много вокруг. Мужики повыбегали, стали помогать».

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Данных о пострадавших в аварии нет.

Официального подтверждения информации о происшествии пока нет. По данным радиостанции, в Госавтоинспекции Подмосковья о подробностях происшествия не сообщают.