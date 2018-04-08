Скорая помощь опрокинулась в результате ДТП на востоке Москвы

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автомобиля марки Subaru на востоке Москвы пострадали три человека, сообщили в столичном управлении ГИБДД, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе пересечения ул. Перовская и Зеленого проспекта столкнулись карета «скорой помощи» и легковой автомобиль марки Subaru. В результате аварии травмы получили три человека», — рассказал представитель ГИБДД.

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В ГИБДД также сообщили, что автомобиль скорой помощи опрокинулся при столкновении, передает РИА «Новости». На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

В конце марта сообщалось, что в Москве в ДТП со «скорой» пациент получил сотрясение мозга.