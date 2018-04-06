В Подмосковье водитель иномарки умышленно сбил пешехода и скрылся

В подмосковном Щелково водитель иномарки сбил человека в Щелково и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

«В Щелково водитель Renault Duster с подмосковными номерами совершил преднамеренный наезд на человека и скрылся с места аварии», - заявил источник агентства в правоохранительных органах

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В настоящее время полиция разыскивает водителя иномарки.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что информация о ДТП проверяется.

В Москве 3 апреля водитель грузовика Hyundai Porter в центре города совершил наезд на пешехода, после чего также скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.