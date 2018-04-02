На Ставрополье жестоко убитого полицейского нашли в багажнике его собственной машины

В Ставропольском крае следователи Следственного комитета ведут поиск убийцы сотрудника полиции, тело которого было найдено в Ипатовском районе в багажнике его собственного автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в краевом управлении СК.

«Накануне в правоохранительные органы Ставропольского края поступило сообщение о безвестном исчезновении инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). В настоящее время установлено, что 31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле. Спустя сутки его автомобиль был остановлен в Ипатовском районе под управлением другого человека, которому удалось скрыться. При осмотре автомобиля, в багажнике обнаружено тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями», - сообщили в ведомстве.

По данным «Газеты.Ru», личность сбежавшего водителя установлена. Это житель Ставропольского края. Ведется его активный розыск