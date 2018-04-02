В Петербурге водитель BMW в ходе дорожной разборки выстрелил в лицо водителю маршрутки

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга конфликт между водителями закончился стрельбой, сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел в понедельник около 06.30 утра на остановке общественного транспорта «Поселок Ленсоветовский». Произошел конфликт между водителем BMW и водителем автобуса № 354. По данным источников издания, ссора закончилась тем, что в маршрутку зашел молодой лысый мужчина и выстрелил из газового пистолета в лицо водителю. Мужчину с ожогами на лице доставили в больницу.

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Водитель иномарки с места преступления скрылся.

В настоящий момент сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию скрывшегося участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.