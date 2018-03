Кортеж Трампа изменил маршрут из-за протестов против оружия

Кортеж президента США Дональда Трампа изменил маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде из-за протестной акции «Марш за наши жизни» (March for our lives), против снятия запрета на ношение оружия. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, демонстранты хотели встретить Трампа в Уэст-Палм-Бич, который он проезжает по пути в резиденцию. Однако, кортеж президента выбрал более длинный путь в обход города.

Акция «Марш за наши жизни», против снятия запрета на ношение оружия, прошла в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах США.

Ранее сообщалось, что Пол Маккартни вышел на марш против оружия в Нью-Йорке.