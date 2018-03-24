Два человека погибли в ДТП на Кубани

В результате ДТП под Новороссийском погибли два человека и еще двое пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

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«В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. Госпитализированы оба водителя транспортных средств и еще одна пассажирка 1980 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кубани при столкновении трех грузовиков погибли двое водителей.