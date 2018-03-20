Под Воронежом при столкновении автобуса из Армении с грузовиком погибли два человека

В Воронежской области при столкновении автобуса из Армении с грузовиком пострадали восемь человек и погибли двое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«На 673-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Елабужском районе Татарстана произошло столкновение микроавтобуса Ford и автомобиля «Газель», в результате которого пострадали пять человек и погибли двое.