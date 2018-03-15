Велосипедист из Пензы попал под суд из-за испорченой ямы

Велосипедист из Пензы намерен оспаривать решение суда, по которому его чуть не оштрафовали на 800 рублей за то, что по мнению инспектора ГИБДД, он нанес вред просевшему в яму дорожному люку. Нелепое ДТП с неожиданными последствиями произошло 24 ноября прошлого года, когда Андрей Чикин вечером ехал на велосипеде по тротуару домой с работы.

«На улице было уже темно, выпал первый снег, дороги засыпало, и я поехал по тротуару. На проезжей части было опасно, многие водители ехали еще на летней резине, — рассказал Чикин «Газете.Ru». – Я ехал не быстрее, чем 15 км/час и вдруг провалился в яму, которая образовалась из-за просевшего глубоко в асфальт канализационного люка. Я перелетел через руль, остался цел, а вот велосипед отлетел в сторону. Погнулись колеса, задний переключатель. Покупка новых запчастей и ремонт обошлись в 3-4 тыс, руб.».

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Велосипедист решил составить схему ДТП, после чего заверил ее у нотариуса, и явился в ГИБДД на разбор ситуации. Там инспектор пришел к выводу, что в ДТП с ямой виноват сам велосипедист, который, попав в выбоину, «нанес повреждение». Вину велосипедиста инспектор квалифицировал по ч.2. ст.12.29 КоАП России «нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом», что влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Это постановление Чикин отправился оспаривать в суд, где попытался доказать, что не создавал опасности и помех для движения. Также Чикин обратил внимание суда на то, что яма не была огорожена и никаких предупреждающих знаков рядом не было. Однако судья Дурманов решил, что велосипедист каким-то образом действительно повредил пресловутую дорожную яму.

«Управляя велосипедом, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения, нарушив п.п.1.5., 10.1 ПДД России», — говорится в решении суда.

Однако в связи с малозначительностью нарушения производство по делу было прекращено. Велосипедисту суд сделал лишь устное замечание, освободив от уплаты штрафа.

Теперь велосипедист намерен обжаловать это решение.

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