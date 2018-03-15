В Ленобласти в ДТП пострадали находящиеся в скорой фельдшер и пациент

В ДТП с машиной скорой помощи во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали фельдшер и пациент, предает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«В 21.20 14 марта во Всеволожском районе на 9 километре Дороги жизни в зоне регулируемого перекрестка произошло столкновение 2 автомобилей, один из которых оказался машиной скорой помощи. В ней различные травмы получили фельдшер (женщина) и больной (мужчина)», — говорится в заявлении.

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В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Курской области в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем погибли четыре человека.