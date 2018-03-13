В Башкирии невеста погибла в ДТП из-за облака пыли на глазах у своего жениха

В Башкирии произошла смертельная авария, в которой погибла 21-летняя девушка, которая ехала к родителям вместе со своим женихом. Об этом сообщает ufa1.ru

Пара ехала из Казани, где они проживают в Челябинскую область. На 1474-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск в районе поселка Нагаево Lada Priora, в которой ехали молодые люди на большой скорости врезались в снегоуборщик «КамАЗ». Машина опрокинулась на крышу и загорелась.

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Сидевшая на пассажирском сиденье девушка погибла, ее молодой человек отделался царапинами.

Очевидцы сообщили, что из-за работы коммунальной техники над дорогой повисло облако пыли, в которое и въехала легковушка - водитель, скорее всего, грузовик просто не заметил.