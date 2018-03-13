В Турции в ДТП с автобусом погибли десять человек

В провинции Чорум на севере Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли десять человек и пострадали 18, сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что авария произошла в шесть утра. Выехавший из Стамбула автобус с 26 пассажирами врезался в припаркованный полуприцеп, что привело к возникновению пожара. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в Азербайджане в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали 15 человек.