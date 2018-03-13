Пьяный житель Приморья заперся в машине и угрожал полицейским гранатой

Нетрезвый мужчина в Уссурийске заперся в машине и угрожал взорвать гранту, после того, как его остановили полицейские. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя отдела Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа.

«Мужчина был остановлен полицией, когда начали разбираться, он стал угрожать гранатой. Гранату изъяли, оказалось, что она учебная», — сказал источник.

Реклама

По данным источника, мужчина требовал разговора с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. В полиции эту информацию не подтвердили. В результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что в Приморье загорелся автобус с туристами.