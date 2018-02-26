В Пскове пьяный пассажир застрелил таксиста и замерз в лесу

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту убийства водителя такси. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в такси в кювете. При обследовании прилегающей территории в лесу был обнаружен второй труп с признаками общего переохлаждения организма.

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По данным следствия, ночью между мужчиной и представителями администрации увеселительного заведения, в котором он отдыхал, произошел конфликт из-за утраты гардеробного номерка.

«Тогда он на такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами. Получив отказ везти его с ружьем обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство).