Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео, на котором его электрокар Tesla Roadster запечатлен находящимся на орбите Земли.

«Вид из центра управления полетами SpaceX. По всей видимости, там на орбите Земли находится машина», — иронично подписал видеоролик Маск.

Ранее с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета Falcon Heavy. Электрокар Маска на борт ракеты взяли в качестве полезной нагрузки.

«Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию полета Falcon Heavy к Марсу.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O