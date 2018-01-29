Немецких автопроизводителей заподозрили в опытах над животными и людьми

В Германии автопроизводители Volkswagen, BMW и Daimler в рамках научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) проводили исследование с участием животных и людей, чтобы установить, как выделяемый при работе дизельных двигателей диоксид азота влияет на здоровье. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно данным газеты, исследования проводились с 2012 по 2015 год. Предполагают, что в них участвовали не только обезьяны, но и люди. Федеральное правительство Германии резко осудило такие испытания, когда узнало о них из СМИ.

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«Тесты на обезьянах или даже на людях… нельзя никак оправдать с этической точки зрения», — сказал представитель правительства Штеффен Зейбер.

В 2016 году в Госдуму внесли законопроект о запрете испытания косметических средств на животных.