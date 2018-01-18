Специалисты начали поиск возможных дефектов у машин проекта «Кортеж»

Новые автомобили проекта «Кортеж» начали принимать в спецгараж. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с организацией поставок машин.

Сейчас идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и поиска возможных дефектов.

«Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации», — рассказал он.

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По его словам, машины появятся в спецгараже только весной.

«В мае, как ожидается, автомобиль будет предоставлен широкой общественности, но к ФСО машины поступят раньше», — добавил источник.

О ценах на автомобили проекта «Кортеж» и других интересных фактах об этих автомобилях читайте в материале «Газеты.Ru».