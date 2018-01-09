В Таиланде россиянин на мотоцикле влетел в толпу людей и погиб

В Паттайе произошло дорожно-транспортное происшествие, среди погибших оказался российский турист, передает «Интерфакс».

Отмечается, что 22-летний гражданин России, управляя мотоциклом Kawasaki, влетел в толпу людей, стоящих на пешеходном переходе.

В результате произошедшего погиб сам водитель мотоцикла, его пассажирка, которой оказалась местная жительница 20-25 лет, а также 20-летний турист из Южной Кореи.

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По словам свидетелей ДТП, мотоцикл ехал на очень большой скорости.

В августе прошлого года в Таиланде в результате ДТП с участием россиянина погибли два туриста из Германии.