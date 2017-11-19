В Уфе убегающий от полицейских инспектор ДПС угнал автомобиль

В Уфе инспектор ДПС попался на взятке и попытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле, угрожая водителю оружием. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Башкирии.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых 17 ноября. По данным следствия, 34-летний инспектор полка городского ДПС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил водителя за выезд на полосу встречного движения при развороте и потребовал у него взятку в размере 2 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности.

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«Потом мужчина увидел, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД и, чтобы скрыться с места преступления, инспектор остановил проезжавшую машину «Шевроле Нива», сел в автомобиль, достал табельное оружие и под угрозой его применения потребовал от водителя продолжить движение», — сообщили в СК.

На одном из перекрестков мужчина, сидевший за рулем, покинул автомобиль. Инспектор позже был задержан, его заключили под стражу.

«Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) и ч. 4 ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», — говорится в сообщении.

В октябре СК возбудил дело об избиении полицейским водителя в Якутии.