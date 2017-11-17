Для президента в рамках проекта «Кортеж» сделают кабриолет

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Линейка моделей, разрабатываемых для правительственного проекта «Кортеж» на Единой модульной платформе (ЕМП), может быть расширена. В настоящий момент известно, что в рамках проекта в России создается лимузин для президента, автомобили прикрытия в кузовах внедорожников и микроавтобусов, а также представительский седан, кроссовер и микроавтобус. Но, как сообщает Autonews.ru со ссылкой на непосредственно знакомый с ходом работ над проектом источник, также ведется работа и над созданием кабриолета.

Эту информацию изданию подтвердил источник со стороны одного из субподрядчиков «Кортежа». В свою очередь представитель ФГУП НАМИ, генерального подрядчика проекта, от комментариев отказался.

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На визуализации, выполненный в стилистике седана из «Кортежа» представлен кабриолет, выполненный в стилистике родственного седана. Автомобиль готовят для проведения военных парадов и торжеств. Однако в дальнейшем не исключено появление кабриолета и в свободной продаже. На текущий момент дизайнеры проекта работают над эскизами будущей модели, а конструкторы занимаются подбором поставщика мягкого складного верха.

Официально первый в новейшей истории России лимузин главы государства собственного производства будет представлен в день инаугурации президента в апреле 2018 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что для VIP-автомобилей будет предложено четыре различных типа моторов. Все они будут производиться в России. Самый мощный V12 с рабочим объемом 6–7 л будет обладать мощностью 800–850 л.с.

Из чего сделан проект «Кортеж» читайте на «Газете.Ru».