Девять человек погибли при ДТП с лесовозом в Марий Эл

В результате ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Килемарском районе Марий Эл погибли девять человек, передает РИА «Новости».

По данным МВД, столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». Еще 14 человек получили ранения.

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«Предварительно пострадали четырнадцать человек, столкнулись микроавтобус и КамАЗ», — сказал источник.

Обстоятельства ДТП выясняются.