Глава СК приказал взять на контроль ДТП с погибшими футбольными фанатами под Ростовом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты доследственной проверки дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, в котором погибли пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

«Все принятые процессуальные решения по указанным происшествиям будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены Председателю Следственного комитета», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что жертвами серьезной аварии в Ростовской области, в которой погибли пять человек, были футбольные болельщики.

Следователи организовали проверку после ДТП под Ростовом.