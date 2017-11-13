В полиции раскрыли подробности о ДТП с двумя погибшими и пьяным водителем в Краснодаре

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобилей Range Rover и ВАЗ-2114, в котором погибло двое человек, а еще один получил серьезные травмы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщили в ведомстве.

Реклама

ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель внедорожника Range Rover на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил ВАЗ-2114.

В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через время был доставлен в отдел полиции.

Установлено, что доставленный 27-летний краснодарец, который ехал за рулем иномарки, не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин ДТП.