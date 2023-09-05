Comtrans-2023: в Москве показывают новинки ГАЗ, «КамАЗ», «Урал» и МАЗ

Магистральный седельный тягач «Валдай 45», в основе которого лежит китайский седельный тягач Foton. До конца года компания планирует произвести 600 машин. Хотя потребность российского рынка в таких тягачах составляет около 20-25 тыс. машин.
«Валдай 45»«Газета.Ru»
ГАЗ Валдай 12. Новый 12-тонник от Нижегородского автозавода. Машина имеет общее родство с китайским Foton. Компания демонстрирует различные надстройки на этом шасси, включая мусоровоз с задней загрузкой, самосвал с трехсторонней разгрузкой, автотопливозаправщик, эвакуатор, бортовую платформу с погрузчиком и без и, конечно, различные модификации фургона.
ГАЗ Валдай 12«Газета.Ru»
«КамАЗ Компас 5» с полной массой 3,5 т. Такой машиной можно управлять с легковыми правами.
«КамАЗ Компас 5»«Газета.Ru»
Представлен ГАЗ SDV 3.5. Это развозной электрофургон с моторами на 100 и 150 киловатт. Ориентировочный запас хода 130-200 км. Машина строится специально под службы доставки формата «Озон» и «Яндекс-Маркет».
Машина максимально унифицирована с электрической «Газелью NN» по технике, но шасси у нее полностью свое, потому что никакого заднего моста и рамы нет и в помине. Задачи перед этим автомобилем ставятся другие.
Почка что это ходовой макет, можно назвать концептом, но машина на ходу. Сроки воплощения в реальный серийный автомобиль пока не озвучиваются.
SDV 3.5«Газета.Ru»
Друзья, выставка началась. На входе много товарищей из Китайской народной республики. Журналисты, участники и посетители — все идут вперемешку, но ажиотажа пока нет.