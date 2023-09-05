Comtrans-2023: в Москве показывают новинки ГАЗ, «КамАЗ», «Урал» и МАЗ

10:10

Представлен ГАЗ SDV 3.5. Это развозной электрофургон с моторами на 100 и 150 киловатт. Ориентировочный запас хода 130-200 км. Машина строится специально под службы доставки формата «Озон» и «Яндекс-Маркет».

Машина максимально унифицирована с электрической «Газелью NN» по технике, но шасси у нее полностью свое, потому что никакого заднего моста и рамы нет и в помине. Задачи перед этим автомобилем ставятся другие.

Почка что это ходовой макет, можно назвать концептом, но машина на ходу. Сроки воплощения в реальный серийный автомобиль пока не озвучиваются.