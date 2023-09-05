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Автомобили

Comtrans-2023: в Москве показывают новинки ГАЗ, «КамАЗ», «Урал» и МАЗ

ГАЗ, «КамАЗ», «Урал» и МАЗ представили свои новинки на выставке Comtrans

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«Газета.Ru»
В московском «Экспоцентре» началась выставка коммерческих автомобилей Comtrans-2023. Свои новинки покажут автокомпании «КамАЗ», ГАЗ, «Урал», МАЗ, Sinotruk, Dongfeng, Weichai, Dauyn, SANY, JMC, King Long, Golden Dragon, Zhong Tong, Yutong и другие. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию мероприятий выставки. Следите за новинками российского рынка коммерческой техники в прямом эфире.
Трансляция
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10:36

Магистральный седельный тягач «Валдай 45», в основе которого лежит китайский седельный тягач Foton. До конца года компания планирует произвести 600 машин. Хотя потребность российского рынка в таких тягачах составляет около 20-25 тыс. машин.

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«Валдай 45»

«Газета.Ru»
10:32

ГАЗ Валдай 12. Новый 12-тонник от Нижегородского автозавода. Машина имеет общее родство с китайским Foton. Компания демонстрирует различные надстройки на этом шасси, включая мусоровоз с задней загрузкой, самосвал с трехсторонней разгрузкой, автотопливозаправщик, эвакуатор, бортовую платформу с погрузчиком и без и, конечно, различные модификации фургона.

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ГАЗ Валдай 12

«Газета.Ru»
10:26

«КамАЗ Компас 5» с полной массой 3,5 т. Такой машиной можно управлять с легковыми правами.

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«КамАЗ Компас 5»

«Газета.Ru»
10:10

Представлен ГАЗ SDV 3.5. Это развозной электрофургон с моторами на 100 и 150 киловатт. Ориентировочный запас хода 130-200 км. Машина строится специально под службы доставки формата «Озон» и «Яндекс-Маркет».

Машина максимально унифицирована с электрической «Газелью NN» по технике, но шасси у нее полностью свое, потому что никакого заднего моста и рамы нет и в помине. Задачи перед этим автомобилем ставятся другие.

Почка что это ходовой макет, можно назвать концептом, но машина на ходу. Сроки воплощения в реальный серийный автомобиль пока не озвучиваются.

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SDV 3.5

«Газета.Ru»
10:00

Друзья, выставка началась. На входе много товарищей из Китайской народной республики. Журналисты, участники и посетители — все идут вперемешку, но ажиотажа пока нет.

09:40

Всем привет! Мы начинаем онлайн-репортаж с выставки Comtrans-2023. Наши корреспонденты работают в поле, так что ждем от них новостей и фотографий.

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«Газета.Ru»
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