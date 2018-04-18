Кортеж для президента: когда Путин пересядет в новый лимузин

Флагманская модель правительственного проекта «Кортеж», предназначенная для первого лица государства, успешно прошла краш-тест. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям».

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«Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года», - поведал министр.

По его словам, в ходе реализации проекта, который был начат в 2012 году по поручению Путина, президент и премьер-министр следили за его ходом. «Мы уже передали несколько автомобилей — лимузинов, седанов и минивэнов, которые выбрала ФСО в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Всё выполняется в срок», - отметил Мантуров. Около года назад министр уже рассказывал, что Путин лично сел за руль своего будущего лимузина и совершил на нем короткую поездку.

При этом Мантуров уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли задействован новый лимузин Путина во время инаугурации 7 мая. «Надеюсь, в ближайшее время он использует эту машину», - отметил он.

В среду утром министр добавил, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента. «Могу сказать, что мы точно обеспечиваем в срок, который был согласован с ФСО в части поставки тех комплектов автомобилей, которые были заранее согласованы. Что касается непосредственно момента, когда наш президент поедет на этом автомобиле — здесь зависит не от нас принятие соответствующего решения», - высказался глава Минпромторга в эфире «России 24».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не смог дать однозначный ответ на этот вопрос. Более того, из его пояснений «Известиям» можно сделать вывод, что участие лимузина «Кортеж» в церемонии под большим вопросом.

По его словам окончательного решения на этот счет пока не принималось. При этом он отметил, что «автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина».

В рамках проекта «Кортеж», который реализуется по поручению президента с 2012 года, идет разработка президентского автомобиля и линейки машин представительского класса для чиновников: седана, минивэна и внедорожника, причем последние должны быть доступны для рядовых покупателей. Ожидается, что они будут несколько дешевле зарубежных аналогов.

При этом сами автомобили, на разработку которых из бюджета затрачено более 12 млрд рублей, хоть и выполняются ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», но при активном привлечении ряда известных западных компаний, в частности Porsche. Так, немецкие специалисты помогали в создании двигателей. Согласно заявленным ранее характеристикам, мощность 12-цилиндрового мотора лимузина президента составит 860 л.с.

Год назад седан их линейки «Кортежа» фотошпионы засняли на ходовых испытаниях в Швеции. По своему дизайну автомобиль напомнил продукции Rolls-Royce и Bentley.

Примечательно, что в среду в интернете появилось объявление о продаже прежнего лимузина Владимира Путина. Бронированный по классу B7/B7 Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Автомобиль имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность 5,8-литрового мотора составляет 367 лошадиных сил. В объявлении утверждается, что машина имела одного владельца.

«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», — говорится в объявлении.